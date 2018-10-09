بالصور.. 300 نبضة في الدقيقة تدفع بطفل لهذا المصير

لندن(صدى):

في واقعة امتزجت فيها مشاعر الفرح والقلق تمكن أطباء من علاج حالة نادرة لطفل يبلغ 10 سنوات ويعاني من سرعة في ضربات القلب بواقع 301 نبضة في الدقيقة بزيادة ثلاث اضعاف عن المعدل الطبيعي لدرجة كادت أن تقتله .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية اعتقد الأطباء في بادئ الأمر أن هناك عيب في جهاز قياس النبضات ليؤكد إعادة الكشف أن ” جاك سيرل ” مصاب بحالة ” تسرع القلب فوق البطيني ” .

وقام لطفل بإجراء عملية جراحية لتصحيح العيب، واستعاد الآن عافيته بالكامل.