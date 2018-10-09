ملاكم شهير يغوي عارضة أزياء متحولة جنسيا لإقامة علاقة معها

لندن(صدى):

تلقى الملاكم البريطاني، أمير خان، البالغ من العمر 31 عامًا فضيحة كبرى بعدما أرسل رسالة إغواء لعارضة الأزياء المتحولة جنسيًا تالولة إيف على ” إنستجرام ” ، لكنّها رفضت واستاءت من أسلوبه.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أن أمير خان انفعل بصورة كبيرة حين رفضته العارضة المتحولة البالغة من العمر 24 عامًا، بسبب كونه رجلًا متزوجًا، وحينما سألته عن زوجته قال أنّها امرأة غير مناسبة، وهو ينوي تركها.

ومن الجدير بالذكر، أن الملاكم الذي تصل ثروته إلى 23 مليون جنيه إسترليني تزوج من فريال في 2013 وافترق الزوجان خلال العام الماضي، لكنّهما عادا إلى بعضهما البعض في وقت لاحق.