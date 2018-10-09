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بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة لـ ” أبوظبي “

بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة لـ ” أبوظبي “
أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم الثلاثاء، طرح أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان ” حبيتها ” على قناته الرسمية على ” اليوتيوب “.

ويعبر حسين الجسمي من خلال أغنيته الجديدة عن حبه لمدينة أبوظبي ووطنه الإمارات، وهي من أشعار محمد حسن الشاطرى، وألحان ” من التراث ” ، توزيع مهند خضر، إيقاعات سمير القطان، وإشراف سلطان مجلّى.

يُذكر أن الجسمى، طرح العديد من الأغاني الوطنية التي يعبر فيها عن حبه وعشقه للأوطان العربية ومنها أغاني لـ ” مصر، والمملكة ووطنه الإمارات ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 38 دقيقة

راحت عليك يا ابو ظبي الله يستر بس خخخخخ
امزح كل شي بيد رب العالمين

[ عدد التعليقات: 4235 ] نشر منذ 20 دقيقة

كنت بقولها استغفر الله هههههههههههه
ليته يسكت ويخلي البلدان بحالها

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