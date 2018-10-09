بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة لـ ” أبوظبي “
أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم الثلاثاء، طرح أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان ” حبيتها ” على قناته الرسمية على ” اليوتيوب “.
ويعبر حسين الجسمي من خلال أغنيته الجديدة عن حبه لمدينة أبوظبي ووطنه الإمارات، وهي من أشعار محمد حسن الشاطرى، وألحان ” من التراث ” ، توزيع مهند خضر، إيقاعات سمير القطان، وإشراف سلطان مجلّى.
يُذكر أن الجسمى، طرح العديد من الأغاني الوطنية التي يعبر فيها عن حبه وعشقه للأوطان العربية ومنها أغاني لـ ” مصر، والمملكة ووطنه الإمارات ” .
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 38 دقيقة
راحت عليك يا ابو ظبي الله يستر بس خخخخخ
امزح كل شي بيد رب العالمين
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4235 ] نشر منذ 20 دقيقة
كنت بقولها استغفر الله هههههههههههه
ليته يسكت ويخلي البلدان بحالها