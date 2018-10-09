بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة لـ ” أبوظبي “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم الثلاثاء، طرح أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان ” حبيتها ” على قناته الرسمية على ” اليوتيوب “.

ويعبر حسين الجسمي من خلال أغنيته الجديدة عن حبه لمدينة أبوظبي ووطنه الإمارات، وهي من أشعار محمد حسن الشاطرى، وألحان ” من التراث ” ، توزيع مهند خضر، إيقاعات سمير القطان، وإشراف سلطان مجلّى.

يُذكر أن الجسمى، طرح العديد من الأغاني الوطنية التي يعبر فيها عن حبه وعشقه للأوطان العربية ومنها أغاني لـ ” مصر، والمملكة ووطنه الإمارات ” .