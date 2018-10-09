أسباب الهالات السوداء وكيفية التخلص منها

أماني الغامدي(صدى):

تعد الهالات السوداء أحد أكثر المُشكلات التي تواجه العديد من النساء نتيجة إلى العديد من الأسباب، الأمر الذي يظهرهن بالشكل غير المرغوب فيه على البشرة، مما يعتمد البعض على مُستحضرات التجميل الكيميائية ذات التأثير السلبي، فضلًا عن نتيجتها طويلة المدى وغير المؤكدة.

ويُشير الدكتور عمرو مصطفى استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أن أسباب ظهور الهالات السوداء تعود إلى السهر لوقت متأخر، بعض الأسباب وراثية، شرب كميات كبيرة من الكافيين، والتدخين، التعرض للشمس دون نظارة واقية، الأمر الذي قد يُظهرك بالشكل غير المُحبب بالنسبة لكي.

وتابع دكتور عمرو ، أن المُشكلة يُمكن التخلص منها بمجموعة من الطرق المختلفة التي من أهمها حقن الفيلر في هذه الأماكن لاستعادة نضارتها من جديد وإخفاء تلك الهالات.