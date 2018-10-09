نادي الهلال يتألق في العيون الأرجنتينية

طلال الغامدي(صدى):

أشاد المسؤولون عن المنتخب الأرجنتيني بتميز مقر نادي الهلال والمرافق التي يحتويه، بعد أن تم إختياره لأداء تدريبات فريق ” التانجو ” عليه خلال فترة إقامته في الرياض للمشاركة في الدورة الرباعية الودية.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاضل بين ثلاثة ملاعب وهي ملعب الأمير فيصل بن فهد ومقر نادي الشباب ومقر نادي الهلال لاختيار أحدها ليقع الإختيار على ” الهلال ” حيث تألقت مرافقه من ارضية الملعب، صالة الإعداد البدني، النادي الصحي، والعيادة الطبية.