تفعيل يوم المعلم في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الاجتماعية بالنادي ( يوم المعلم ) اليوم الاثنين الموافق١٤٤٠/١/٢٨هـ

وذلك بهدف تعزيز دور المعلم في المجتمع .

اشتمل البرنامج على حوار عن دور المعلم ، و تقديم الشكر له على ما يبذل من جهد كبير في تعليم النشء القيم والمثل العليا ، وتنشئتهم على العلم، والأخلاق الطيبة ، والثقافة ، فالمعلم مشارك رئيسي في تربية الأجيال إلى جانب المنزل ، فالأهل وحدهم لا يمكنهم تربية أبناءهم وتعليمهم ، لكن يجب أن يكون للمعلم دور بارز .

كما تضمن البرنامج على فقرة حوار مع معلمة وتحدثت إحدى المعلمات المتقاعدات عن تجربتها في السلك التعليمي ، واحتوى أيضاً على مسابقة بعنوان (حقيبة المعلم )تفاعل معها الحضور حضر البرنامج (٤٦ ) سيدة.