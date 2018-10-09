طرق بسيطة للتخلص من ترهلات الجلد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور أحمد مكاوى استشارى جراحة التجميل والسمنة وزراعة الشعر ودكتوراه في جراحة التجميل ، أن مشكلة ترهل الجلد تعد من أكثر المُشكلات شيوعًا نتيجة العديد من الأسباب، خاصة في منطقة البطن، حيث يفقد الجلد فيها مرونته ويتأثر بزيادة الوزن وفقده.

وتابع ، أن هذه المُشكلة من الممكن علاجها بأكثر من طريقة باختلاف حالتها وذلك عن طريق:

1- شد البطن مع شفط الدهون:

يحدث هذا في حالة وجود السمنة الموضعية مصاحبة للترهلات.

2- شد البطن الدائري:

يشمل مناطق البطن والأجناب وأعلى الأرداف.

3- شد الترهل وإزالة الجلد الزائد:

المرحلة الثالثة شد الترهل وإزالة الجلد الزائد تحدث في حالة وجود ترهل زائد فقط وغير مُصاحب لدهون موضعية.