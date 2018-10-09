وفاة طالب وإصابة والدته في حادث انقلاب مركبة بعفيف

نايف السالم(صدى):

توفى شاب في المرحلة الثانوية وأصيبت والدته المعلمة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث إنقلاب المركبة التي يستقلونها شمال محافظة عفيف.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لـ ” تعليم عفيف ” ، أن الحادث وقع صباح اليوم لمعلمة وابنها من إحدى القرى شمال عفيف.

وأسفر الحادث عن وفاة الطالب، فيما نُقلت والدته إلى مستشفى عفيف بوساطة الإسعاف، وهي بحالة مستقرة، وباشرت الجهات المختصة الحادث، فيما اطمأن مدير التعليم بعفيف، على المعلمة المصابة من خلال اتصال هاتفي بمدير المستشفى.