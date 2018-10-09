وسام بريدي يدافع عن زوجته: أم مثالية

بيروت(صدى):

دافع الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عن زوجته ريم السعيدي، في ظل الانتقادات الحادة التي تعرضت لها بعد سفرها للمشارك في أسبوع الموضة بميلان وترك ابنتها.

وأكد ” بريدي ” أن زوجته رفضت السفر إلى ميلان لكنه أصر عليها، مشيرًا إلى أنها مثال للكثير من الأمهات اللواتي يحافظن على حياتهن المهنية والعائلية معًا.

وأوضح أن الاهتمام مستمر بابنته، وأنه لا يكترث للانتقادات، قائلًا ” إذا بدي ردّ على الإنتقادات ما كنّا تزوّجنا “.