مستشفى القريات العام يواصل جراحات التكميم بـ 14 عملية ناجحة

سعيد العجل(صدى):

واصل مستشفى القريات العام إجراء عمليات جراحة التكميم للمرضى الذي يعانون من سمنة مفرطة، من خلال نخبة مميزة من الاستشاريين والأخصائيين،

وقالت الصحة في محافظة القريات إن الفريق الطبي أجرى 14 عملية الأسبوع الماضي تكللت بالنجاح ولله الحمد، ويستعد لتجهيز قائمة جديدة لإجراء العمليات الجراحية لهم الأسبوع القادم ،

ويعود هذا الإنجاز بفضل الله إلى الطاقم الطبي المميز، الذي بذل جهداً كبيراً لإنهاء معاناة المرضى ، مشيرة إلى أن جميع العمليات تمت بنجاح ودون حدوث مضاعفات .

يذكر أن صحة القريات تشهد تطوراً مستمراً في افتتاح المراكز المتخصصة, والتوسع بالتخصصات الدقيقة, واستقطاب الكفاءات لتشغيلها والقيام عليها .