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لأول مرة.. كرنفال سينمائي بالرياض بحضور النجم العالمي جيرارد بتلر

لأول مرة.. كرنفال سينمائي بالرياض بحضور النجم العالمي جيرارد بتلر
أماني الغامدي(صدى):

تشهد العاصمة الرياض اليوم كرنفالاً سينمائياً غير عادي خلال تدشين العرض الحصري لفيلم ” هانتر كيلر ” حيث يحضر النجم العالمي، جيرارد بتلر، لأول مرة إلى المملكة قادمًا من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفي واسع بحضور النجم العالمي ونخبة من فنانين الخليج والصحفيين .

ويحظي الكرنفال بمتابعة كبيرة عالمياً حيث تنظمه شركة ” إيجل فيلمز ” في صالات ” فوكس سينما ” بمول الرياض بارك .

جدير بالذكر أن المملكة شهدت عرض أول فيلم في دور السينما في 20 سبتمبر الماضي بعد قرار رفع حظر الذي استمر لأكثر من 30 عاماً.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ 16 دقيقة

طيب ****

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