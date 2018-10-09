” لبان ” تهدد بإعصار في اليمن وعمان وتموت عند أبواب المملكة

فهمي محمد(صدى):

أثارت العاصفة ” لبان ” التي تشكلت في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان حالة من الترقب لدي الشعب العماني واليمني والسعودي حيث توقع خبراء الطقس تحولها لإعصار خلال 24 ساعة لتؤثر على سواحل اليمن نهاية الأسبوع لتبدأ بعدها حالة ممطرة .

فيما توقع خبير آخرأن تحدث مع هذه الحالة أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًّا، على سواحل اليمن وعُمان وفيضانات في بعض المواقع.

وحول تأثر أجواء المملكة بالعاصفة، أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند أن السعودية عادة لا تتأثر جراء الأعاصير المدارية في بحر العرب بشكل مباشر حيث تنتهي الأعاصير على اليابس قبل أن تتوغل في أجواء السعودية مشيراً إلى أن هيئة الأرصاد أكدت عدم تأثير العاصفة بشكل مباشر على أجواء المملكة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن أنه تم إطلاق اسم “لبان” على هذه العاصفة، وهو منتج عماني شهير يستخرج من الأشجار ويستخدم في صناعة العطور والبخور.