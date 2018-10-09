قبل المحاكمة بيوم .. مفاجآت جديدة في قضية فتاة ” الوشم “

مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت اللجنة الطبية المكلفة بفحص خديجة الملقبة بـ ” فتاة الوشم ” عن انتهاء تقريرها والذى اشرف عليه فريق طبي كامل بمستشفي ابن رشد بالدار البيضاء .

ووفقاً لمصادر صحفية ان خديجة لاتزال بكارتها سليمة بحكم أنها بكارة مطاطية ، وهذا لا يعني انه لم يمارس عليها الجنس ، فقد يحدث اتصال جنسي دون أن ينفض غشاء البكارة .

كما اكدت المصادر ان اغلب الأوشام التي على جسد الضحية تعود إلى ماقبل الاحتجاز ،وهو ما سبق وان أكدته أسر المعتقلين .

وأضافت المصادر ان خديجة نجت من الاصابة بأي تعفن بجسدها أو مرض معد ، وستتواجه مع المتهمين يوم الأربعاء 10/10/2018 ، وسيستمع قاضي التحقيق لجميع الأطراف بعد أن يستلم التقرير الطبي المفصل من اللجنة الطبية .

يشار إلى أن ان خديجة فتاة قاصر اختفت لمدة طويلة عن منزل أسرتها وتم الكشف إحتجازها من طرف 11 شخص ، قالت انهم تناوبوا على اغتصابها وكيها بالسجارة ، ووشم جسدها ومن المنتظر إثبات التهمة من خلال تقرير اللجنة الطبية أثناء جلسة المحاكمة.