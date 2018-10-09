مطالبات بالشورى للإسراع في احتساب سنوات الخدمة للمعلمين على بند 105

عادل الحربي(صدى):

كشف مجلس الشورى، عن مطالباته لوزارة الخدمة المدنية بالإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وذلك خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي السياق نفسه، طالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخصوصا وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية، كما طالبها بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووجه ” الشورى ” الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، داعيًا إياها بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات؛ فيما طالب بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف.