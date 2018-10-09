” التجارة ” تستدعي 37800 مركبة من جنرال موتورز
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، استدعاء 37800 مركبة من جنرال موتورز ” يوكن، سوبربان، تاهو، سلفرادو، اسكاليد، سييرا ” موديل 2015.
وأوضح الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن المركبات تعاني من خلل في نظام التوجيه الكهربائي (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة في توجيه المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 60 دقيقة
التجارة ” تستدعي 37800 مركبة من جنرال موتورز ومن قبله مرسيدس و بي ام دبليو وتايوتا ونيسان و هونداي وكيا علشان ماتقولو وتستحقرو والله سيارت صينية ماحلفتكم بالله اني املك سيارة صيني جلي الفل افخم نوع موديل 2015 من يوم ماشريته اني كارفهه مشواير طويلة سفر بين جدة مكة المدينة الطائف الجنوب الرياض الشرقية حتي البحرين ودبي مافي يوم اشتكيت منها لاكن مسوي جدول صيانة لها في الوكالة اول بأول