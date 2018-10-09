” التجارة ” تستدعي 37800 مركبة من جنرال موتورز

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، استدعاء 37800 مركبة من جنرال موتورز ” يوكن، سوبربان، تاهو، سلفرادو، اسكاليد، سييرا ” موديل 2015.

وأوضح الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن المركبات تعاني من خلل في نظام التوجيه الكهربائي (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة في توجيه المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.