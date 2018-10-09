العثور على مواطن مبتعث مقتولا داخل شقته في ميامي

واشنطن(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية، العثور على جثة مبتعث سعودي مقتولًا داخل شقته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الأحد الماضي.

وأكدت الشرطة أن المبتعث في الـ23 من عمرهـ ويدرس الهندسة في جامعة ميامي، لافته إلى أنه تم العثور على آثار اعتداء على الجثة.

وأوضحت أنها بدأت بالتحقيق في الواقعة وستتعامل معها كجريمة قتل، راصده مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات تقود لضبط الجناة.

ومن جانبها نعت جامعة الطالب المبتعث وفاته، وقامت بإلغاء دروس الهندسة المعمارية يوم الاثنين الماضي حدادًا على وفاته.