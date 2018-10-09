مصادر : ” زيدان ” مدرب لـ ” بايرن ميونخ “

ماجد محمد(صدى):

توقع مصادر مقربة من إدارة نادي بايرن ميونخ في الإستعانة بزين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد سابقاً وذلك بعد نتائج الفريق المتواضعة على مستوى الدوري ودوري الأبطال الأوروبي والتي أكدت ضعف آداء المدرب نيكو كوفاتش .

ومنذ خروج زين الدين زيدان من نادي ريال مدريد بعد ثلاثة مواسم كانت القمة فيها فوزه مع النادي “الملكي” بثلاثة ألقاب متتالية لدوري الأبطال، تنتشر الشائعات حول تولي زيدان أو “زيزو” لمنصب المدرب في أحد الأندية العالمية الكبرى .

ولم يستبعد مدير من جانبه لم يستبعد مدير أعماله أليان ميغاليشتيو تولي زيدان التدريب لنادٍ، على أن يكون له لقب ومن الأندية الكبيرة، حسبما كتب موقع صحيفة ” بيلد ” .