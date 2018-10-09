مانشستر يونايند مهدد برحيل 4 من لاعبيه

ماجد محمد(صدى):

يمر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بمرحلة صعبة، في ظل الأداء السيء وإهدار النقاط التي تعرض لها في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية في الفريق.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، ويحتل وصافة المجموعة الثامنة بدوري الأبطال برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر يوفنتوس 4 نقاط.

ويعاني الفريق من إمكانية خسارة 4 لاعبين خلال الفترة القادمة، وهم الفرنسي بول بوجبا، أنطونى مارسيال، إيريك بايلي، وأنطونيو فالنسيا.

ويقع ” بول بوجبا ” على رأس الأزمات في الفريق؛ بسبب عدم راحته النفسية لطريقة لعب ” سيبشيال وان “، إضافة إلى التراشق اللفظى بين الطرفين في التدريب الجماعي.

وبالرغم من أن ” أنطونى مارسيال ” هو إحدى المواهب الشابة على الجانب الهجومي، لكنه سرعان ما دخل في طريق الانتقاد لقدراته الهجومية، ولازم دكة الاحتياط بأكثر من مباراة.

فيما يشعر ” إيريك بايلي ” بالتهميش من قبل جوزيه مورينيو، بسبب جلوسه بمقاعد البدلاء في أغلب المباريات، بعد أن ظهر بشكل قوي عقب انضمامه إلى يونايتد.

وعن ” أنطونيو فالنسيا “، أحدث مورينيو معه العديد من الأزمات بعد انتقاده الشديد للأخير، بسبب عدم الحضور لدعم الفريق ضد ديربى كاونتي بكأس الرابطة، في المباراة التي إنتهت بفوز الأخير وخروج “الشياطين الحمر” من الدور الثالث للبطولة.