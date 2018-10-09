رانيا يوسف : لم اتعمد البعد عن السينما ولا اجيد التخطيط لأعمالي

أماني الغامدي(صدى):

اعترفت الفنانة رانيا يوسف بعدم قدرتها على التخطيط الجيد لمشوارها الفني موضحة أنها تعتمد في قرارت العمل على ما ترتاح إليه بقلبها .

وقالت رانيا في تصريحات صحفية أنها لم تتعمد البعد عن السينما ولكن الأعمال المعروضة عليها كانت غير ملائمة مشيرة إلى أنها بالفعل كانت ستقوم ببطولة مطلقة لفيلم عقب نجاح مسلسل ” أهل كايرو ” بينما تعطل بسبب اندلاع ثورة 25 يناير .

ومن المقرر أن تعرض شاشة cbc مسلسل ” كأنه امبارح ” والمكون من 45 حلقة خلال شهر أكتوبر الجارى بعد عرضه للمرة الأولى على شاشة OSN الفترة الماضية، كما تستأنف تصوير فيلمها ” عش الدبابير ” مع المخرج عادل الأعصر، و ” دماغ شيطان ” مع باسم سمرة وإخراج كريم اسماعيل خلال الأيام المقبلة حيث انتهت فيهما من تصوير معظم مشاهدها.