” السامبا ” تصل الرياض غد الأربعاء

ماجد محمد(صدى):

تصل بعثة المنتخب البرازيلي ” السامبا “، مساء غد الأربعاء، إلى المملكة؛ استعدادًا للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي تنطلق الخميس المقبل.

ومن المقرر ان تصل البعثة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والتي تضم أبرز نجوم الكرة البرازيلية نيمار وفرمينيو وكاسيميرو وغيرهم، فيما لم يتأكد حضور مارسيلو نظرًا لتعرضه للإصابة.4

وسيجري منتخب السامبا مرانًا مغلقًا، الخميس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود قبل مواجهة الأخضر يوم الجمعة على الملعب نفسه.

يُذكر أن الدورة الرباعية الدولية التي ستنطلق الخميس المقبل، تضم منتخبات السعودية والأرجنتين والعراق إلى جانب البرازيل.