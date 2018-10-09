بالفيديو.. فولكس فاجن T-Cross تكشف عن مقصورتها بصورة جزئية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر فولكس فاجن T-Cross الصغيرة متعددة الاستخدامات التي تعتمد على موديل بولو السيارة التي تثير الضجة بصورة كبيرة في الأيام الأخيرة خاصة انه لم يتم كشف الستار عنها حتى الآن، إذ ينتظر تقديمها في 25 أكتوبر ، ولهذا كشفت الشركة عن فيديو تشويقي جديد للسيارة وبالتحديد لمقصورتها الداخلية في فيديو قصير لمدة 21 ثانية التي تؤكد أن الجزء الداخلي من السيارة يعد بالكثير.

ولأن هذه السيارة تعتمد على بولو فقد ورثت العدادات الرقمية بالكامل منها مع تصميم قريب في هذا الجزء الخاص بالعدادات لما هو موجود في بولو, ولكن الجديد الذي لم نره من قبل وتشمل شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الكونسول الوسطي ونظام ترفيهي من Beats Audio أما الشيء الثالث الجديد فلم تحدده الشركة ولكن يبدو أنه يرتبط بأحد الجوانب الذكية في السيارة الذي تبقيه الشركة طي الكتمان الآن.