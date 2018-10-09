هيئة المقاولين: حوافز وتأمين طبي للمنشآت وخطة للقضاء على التستر

الرياض(صدى):

أكد رئيس هيئة المقاولين أسامة العفالق، أنه سيتم الإعلان عن رؤية 2030 للنهوض بقطاع المقاولين خلال الشهرين القادمين.

وأوضح ” العفالق ” أن الرؤية تتضمن التعريف بمفهوم الحوكمة وكيفية تنظيم القطاع والتوطين وإدارته وتشغيله، وكيفية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه، ومحاربة التستر التجاري في القطاع، بالإضافة إلى خطة لتسجيل جميع المقاولين لدى الهيئة خلال 3 سنوات.

وأضاف أن الهيئة وجهت خطابات لـ54 جهة حكومية وخاصة؛ لإلزام المقاولين المتعاملين معها بالتسجيل، مشيرًا إلى تدني عدد المسجلين إلى 2500 من بين 140 ألف مقاول؛ وذلك بسبب تدني الوعي واللامبالاة بتركهم النشاط يديره وافدون تحت غطاء التستر.

كما أشار ” العفالق ” إلى أنه يمكن الحد من التستر من خلال آلية تلزم المنتسبين بالعمل بالعقود؛ لضبط العلاقة وحفظ الحقوق، وربط رخص البناء بتجسيل المقاول بالهيئة بالمشاريع، وتعيين إدارة احترافية.

بالإضافة إلى توفير منظومة عمل المشروع تشتمل على مخطط معتمد من الهيئة السعودية للمقاولين يحقق الحد الأدنى من الوضوح والنواحي الفنية والهندسة القيمية، وعقود نموذجية تضمن حقوق الأطراف وآلية لفض المنازعات عبر التحكم وتسجيل كافة العقود وجميع الدفعات عبر آلية نظامية، لافتًا إلى أن كل هذا عبر منصة إلكتروينة.

كما أكد ” العفالق ” أن الهيئة تدرس تنفيذ مبادرة نوعية ” مستشار إدارة مشاريع ” يقوم على تنفيذ مشاريع العملاء بأسلوب احترافي متكامل منذ استلام المشروع حتى تسليمه، لافتًا إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع 100 منشأة لتقديم خدمات ومزايا تحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة للتسجيل في مجالات التأمين الصحي والسيارات والطيران والسياحة والفندوقة بخصم يصل إلى 30%.