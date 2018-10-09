” مورينيو ” يراقب مدافعي قطبي ميلان

نواف السالم(صدى):

طالب مدرب

الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو، إدارة ناديه بدعم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجهز ” مورينيو ” قائمة بلاعبي الدفاع الذي يرغب في ضم أحدهم إلى الفريق، والتي تضمنت لاعب إنتر ميلان المدافع ميلان شكرينيار، ولاعب إي سي ميلان أليسيو رومانيولي.

وأكدت تقارير صحفية أن مهمة الحصول على المجافعين السابقين لن تكون شهلة، خاصة بعد أدائهما الممتاز هذا الموسم في إيطاليا وأوروبا، حيث يعدان من العناصر الأساسية في الفريقين الإيطاليين.

وتأتي هذه الخطوة من مورينيو، لتعويض إخفاق إدارة “مانشستر يونايتد في إبرام تعاقدات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، التي حاولت خلالها ضم أكثر من مدافع.