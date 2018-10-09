بالفيديو والصور.. أكبر مصفاة نفط بكندا تتعرض لانفجارات ضخمة

أوتاوا(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، الانفجارات الضخمة التي تعرضت لها أكبر مصفاة نفط في كندا صباح الاثنين؛ والتي خلّفت أعمدة كثيفة من النيران والدخان، ارتفعت إلى أكثر من 33 مترًا في السماء.

وفي هذا السياق، أصدرت شركة ” إيرفينج أويل ” الكندية، بيان قالت فيه أن الانفجار وقع في مصفاة سان جون، وأنه يتم تقييم الموقف وسننشر المزيد من المعلومات عن الانفجار.

وأغلقت السلطات كل الطرق بالمنطقة المحيطة بالمصفاة، وفتحت الشرطة الكندية تحقيقاً في الحادث، ولم يذكر البيان أسباب الانفجار.

يُذكر أن مصفاة ” سان جون ” 320 تنتج ألف برميل من منتجات النفط يوميًا، ويصدّر معظم إنتاجها إلى الولايات المتحدة.