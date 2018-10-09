مجلس الضمان: التأمين الصحي يغطي حالات الحمل الاصطناعي

الرياض(صدى):

أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي،إضافة لتكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف والحد من الإعاقة، أمر نصّت عليه وثيقة التأمين الصحي ضمن المنافع المثبتة بها.

وبين المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أن الوثيقة تستثني من التغطية أي نفقات خاصة بالعلاج الذي يسبق مرحلة الحمل ،مشيراً إلى إنّ وثيقة التأمين لا تتعهد بتكاليف العلاج المتعلق بالوسائل السابقة لمرحلة الحمل، مثل المنشطات وعلاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة لكنها تلتزم في ذات الوقت بالتكاليف المترتبة على الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيم الموسمي ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال) وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وتشمل تغطية مصاريف التنويم بالمستشفى وإعاشة وإقامة المريض في غرفة مشتركة بحد أقصى (150 ريالا) في اليوم كما تؤمن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الطارئة إلى حد (15,000 ريال) وتغطي تكاليف الولادة وعلاج الأطفال المبتسرين بحد المنفعة الأقصى للوثيقة مع تغطية تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة ” للحد من الإعاقة ” بحد أقصى (100.000 ريال)، ،مفيداً أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.

وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم إلى الحرص على الإلمام والوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والإستفادة من قنوات الإتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات وإستقبال الشكاوي عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: هناالبريد الإلكتروني: هنا، أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.