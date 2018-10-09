” يا حظ من عنده منيره ” .. يصل للترند السعودي خلال ساعات

عادل الحربي(صدى):

شهد وسم ” يا حظ من عنده منيره ” آلاف التغريدات، حيث وصل إلى إلى الترند السعودي خلال ساعات.

وتفاعل المغردون مع الوسم، وقالت أحدهم: ” هي أختي هي نعمتيّ الحلوة هي أم ثانية ، بالمختصرّ هي دعوة عميقة استُجيبت والناس نيام ” .

وقالت أخرى: ” أمي تحب أنشودة قديمة عن منيرة رغم إنه ماعندنا أبدا بكل عوائلنا منيرة ” .

ولا تزال عملية البحث جارية عن صاحبة الاسم الذي تصدر الهاشتاج.