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” يا حظ من عنده منيره ” .. يصل للترند السعودي خلال ساعات

” يا حظ من عنده منيره ” .. يصل للترند السعودي خلال ساعات
عادل الحربي(صدى):

شهد وسم ” يا حظ من عنده منيره ” آلاف التغريدات، حيث وصل إلى إلى الترند السعودي خلال ساعات.

وتفاعل المغردون مع الوسم، وقالت أحدهم: ” هي أختي هي نعمتيّ الحلوة هي أم ثانية ، بالمختصرّ هي دعوة عميقة استُجيبت والناس نيام ” .

وقالت أخرى: ” أمي تحب أنشودة قديمة عن منيرة رغم إنه ماعندنا أبدا بكل عوائلنا منيرة ” .

ولا تزال عملية البحث جارية عن صاحبة الاسم الذي تصدر الهاشتاج.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب تخلي لي منيرة وتطول في عمرها

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

ياحظك يامنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

[ عدد التعليقات: 35449 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي منيرة أبشركم لقيناها😂😂😂
رواد مواقع التواصل
ناس فاضين
أحذف بين رجولهم طرطيعة
وشف أشلون يطيرون بها😂😂😂😂😂😂
ناس مع الخيل يشقرى
قابلين للشد والجذب
سريعين الذوبان
حتى حليب النيدو مايذوب مثلهم
مسسسسسسسسخرة😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 55610 ] نشر منذ 1 ساعة

وانا اقول // ياحظ اللي مافي مخه خبال ,,

[ عدد التعليقات: 4512 ] نشر منذ 35 دقيقة

ربآهـ ربآهـ يا للطيف منك يا منيرهـ
ترفقي بقلوب الحيارى هههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يسعد منيرة ويطول في عمرها،

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