” يا حظ من عنده منيره ” .. يصل للترند السعودي خلال ساعات
شهد وسم ” يا حظ من عنده منيره ” آلاف التغريدات، حيث وصل إلى إلى الترند السعودي خلال ساعات.
وتفاعل المغردون مع الوسم، وقالت أحدهم: ” هي أختي هي نعمتيّ الحلوة هي أم ثانية ، بالمختصرّ هي دعوة عميقة استُجيبت والناس نيام ” .
وقالت أخرى: ” أمي تحب أنشودة قديمة عن منيرة رغم إنه ماعندنا أبدا بكل عوائلنا منيرة ” .
ولا تزال عملية البحث جارية عن صاحبة الاسم الذي تصدر الهاشتاج.
Reem[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب تخلي لي منيرة وتطول في عمرها
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة
ااااااااااه على منيره
العالمي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحظك يامنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35449 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي منيرة أبشركم لقيناها😂😂😂
رواد مواقع التواصل
ناس فاضين
أحذف بين رجولهم طرطيعة
وشف أشلون يطيرون بها😂😂😂😂😂😂
ناس مع الخيل يشقرى
قابلين للشد والجذب
سريعين الذوبان
حتى حليب النيدو مايذوب مثلهم
مسسسسسسسسخرة😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55610 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا اقول // ياحظ اللي مافي مخه خبال ,,
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 56 دقيقة
شسااالفة
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 4512 ] نشر منذ 35 دقيقة
ربآهـ ربآهـ يا للطيف منك يا منيرهـ
ترفقي بقلوب الحيارى هههههههههههههههههههههههههههه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يسعد منيرة ويطول في عمرها،
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 17 دقيقة
ومن تكون منيره هذه؟