دع أوهام الفياجرا.. هذا هو السبب الحقيقي لمشاكلك الجنسية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعاني العديد من الرجال من مشاكل جنسية تسبب العجز الجنسي خاصة في العمر بين 40 إلى 70 عام لأسباب مجهولة مما يضطرهم للجوء إلى الفياجرا أو العقاقير الغير مناسبة ، إلا ان المفاجأة التى كشف عنها العلماء لأول مرة تؤكد وجود جين وراثي مسئول عن العجز الجنسي .

وقال الباحث أريك يورجينسون أنه يمكننا الآن البحث عن جينات العجز أو البحث عن دواء حقيقي له بعيداً عن اوهام الفياجرا .