دع أوهام الفياجرا.. هذا هو السبب الحقيقي لمشاكلك الجنسية
يعاني العديد من الرجال من مشاكل جنسية تسبب العجز الجنسي خاصة في العمر بين 40 إلى 70 عام لأسباب مجهولة مما يضطرهم للجوء إلى الفياجرا أو العقاقير الغير مناسبة ، إلا ان المفاجأة التى كشف عنها العلماء لأول مرة تؤكد وجود جين وراثي مسئول عن العجز الجنسي .
وقال الباحث أريك يورجينسون أنه يمكننا الآن البحث عن جينات العجز أو البحث عن دواء حقيقي له بعيداً عن اوهام الفياجرا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55610 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام تمام التمام ,,
,, ابتعدوا عن المستحضرات الكيميائيه ، فلها اضرارها المستعصيه ، عاجلاً ام آجلاً ,, لا محاله ,,
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
بدون إدراسات أنت نفسيتك كويسة كل شيء تماااام
ابو شداد[ عدد التعليقات: 1477 ] نشر منذ 28 دقيقة
سيبك من الفياجرا واتباعه من المنشطات كثر من الماكولات البحرية وكم فص ثوم علي الريق وحزمة جرير وفحل بصل وحلي بحلاوة طحينية وادعلي في صلاتك بعد كده والله لو عندك 4 زوجات تدور عليهم زي الفحل كل ليلة مع واحده زي طرزان
طيب النفس[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 دقيقة
يعني صعبة بنقعد طول الوقت نحاتي
يا حض غيرنا لا يحاتون ولا شي
طيب النفس[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 دقيقة
يعني صعبة بنقعد طول الوقت نحاتي
يا حض غيرنا لا يحاتون ولا شي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35449 ] نشر منذ 13 دقيقة
ممنوع دخول البنات🔞🔞🔞🚫
وحدة تقول
ببداية زواجنا كان زوجي قائد عمليات ؟؟
كل يوم عنده غزوه …
بعد كم سنه صار قائد سريه
مرات يغزو ومرات لا…
بعد كم سنه صار محلل سياسي ..
بدأ يفسرلي سبب عدم الغزو لمرتين بالأسبوع
بعد كم سنه صار محلل استراتيجي ..
وبدأ يوضحلي ليش الغزوه صارت بالشهر مره ،،
بعد كم سنه صار مؤرخ
دائما يقول : تتذكرين ذيك السنة يوم كنت اغزو !
لا تضحك أخي القارئ هذه نهايتك 👴🏻
تكون مؤرخ 😭🤣🤣
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4512 ] نشر منذ 7 دقائق
ربآهـ ربآهـ هههههههههههههههههههه
بلا فياجرا بلا بطيخ
اللي فحل فحل من يومه
واللي تعبان تعبان من وقته
الفحل يستطيع يرجع القواعد مكانها صح
ويسدد كل الفواتير وزتسلم هي ع راسه ههههههههههههههههههههههههههه