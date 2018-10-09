سفير المملكة لدى ألمانيا يعود لمباشرة عمله في برلين

علي القحطاني(صدى):

باشر سفير المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، عمله من جديد في مقر السفارة بالعاصمة الألمانية برلين.

وبعد عودته مباشرة، التقى الأمير خالد بن بندر بروزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر الوزارة الألمانية ، متناولين أوجه التعاون بين البلدين.

يُذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير كان قد دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض، واتفقا خلال الزيارة على فتحة صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد خلاف دبلوماسي خلال الأشهر الماضية، ومن جانبها أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في عودة سفير الممملكة إلى برلين.