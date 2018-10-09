” إيمري ” عن ريال مدريد: عليه أن يجد التوازن بدون رونالدو

نواف السالم(صدى):

صرح الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أن جولين لوبيتيغي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قادر بالخبرة التي يمتلكها على الخروج بالفريق من هذه الأزمة.

وقال ” إيمري ” : ” على ريال مدريد أن يجد التوازن بدون كريستيانو رونالدو؛ لأنه كان عنصرًا مهمًا للغاية، وما زال يحتاج للوقت للتأقلم على رحيله، نوعية لاعبي الفريق وخبرة لوبيتيغي ستساعدان على إيجاد الطريق الصحيح لهذه الأزمة ” .

أما فيما يتعلق بحالة العقم التهديفي التي ضربت ” ريال مدريد ” خلال الفترة الأخيرة، أكد ” إيمري ” أن الفريق سيستعيد قوته الهجومية سريعًا.

وجاء ذلك خلال مشاركة أوناي إيمري في ملتقى المدربين بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد.