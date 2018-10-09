بعد غد.. كاني ويست يلتقي ترامب في البيت الأبيض

أماني الغامدي(صدى):

أثار مغني الراب كاني ويست وزوج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجدل مجدداً بعد أن أعلن عن إعتزامه الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل وذلك عقب ظهوره الأخير في برنامج ” SNL ” ، وإظهار تأييده لسياسات دونالد ترامب.

ووفقاً لـ ” نيويورك تايمز ” يناقش كاني ويست خلال الاجتماع توفير فرص عمل للسجناء الذين تم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى عمال مدينة شيكاغو الأمريكية مسقط رأسه.

يشار إلى أن زوجة ويست كيم كارداشيان قامت هي الأخرى بزيارة ترامب في البيت الأبيض لإصلاح قانون السجون الأمريكية وللتوسط لإطلاق سراح السجينة أليس ماري جونسون، والتي تم إطلاق سراحها بعد شهر واحد.