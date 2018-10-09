نور الصناع يقتنص فضية سباق 200م بدورة الألعاب الآسيوية البارلمبية

ماجد محمد(صدى):

تمكن لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة‏ نور الصناع، اليوم في جاكرتا، بدورة الألعاب الآسيوية البارلمبية ” جاكرتا 2018 ” من اقتناص فضية سباق 200م تصنيف T44 بزمن قدره 24.10ث؛ فيما قدّم رئيس وفد المملكة للألعاب البارلمبية الاسيوية عسكر الحارثي، التهنئة للاعب لحصوله على الميدالية الثانية في منافسات العاب القوى بالبطولة، ولجميع اللاعبين والإداريين والمدربين وأعضاء البعثة.

وأوضح ” الحارثي ” أن البعثة السعودية تشارك في هذه الدورة بثلاث ألعاب هي ” ألعاب القوى ورفع الأثقال وسلة الكراسي المتحركة “، نسعى من خلالها لتحقيق المزيد من الذهب للملكة كما عودنا أبطال البارلمبية في مثل هذه المحافل، لافتًا إلى أن اللجنة البارلمبية السعودية ومن خلال هؤلاء الابطال تعمل على إتاحة الفرصة لهم في مجال المشاركة بالمنافسات الرياضية.

وأشار إلى محاولة دمج هذه الفئة الغالية في المجتمع وتحقيق الإنجازات لأنفسهم ولأسرهم ولوطنهم حيث تعد الداعم الحقيق لهم في مزاولة الحياة الطبيعية؛ فيما أضاف إداري المنتخب لألعاب القوى لذوي الإعاقة ناصر القحطاني، أن أبطال السعودية البارلمبية دائمًا ما يحققون إنجازات وبطولات ومراكز متقدمة في المحافل الآسيوية والعالمية.