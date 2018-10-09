مرسيدس تعرض A-Class سيدان 2019 في السوق الأمريكي

واشنطن(صدى):

عرضت مرسيدس سيارتها A-Class سيدان في معرض باريس الدولي للسيارات 2018 ، ولكن السيارة ستعبر في الشهور التالية للقارة الأمريكية كموديل 2019 ، بينما لم يتم معرفة سعر او مواصفات أداء السيارة حتى الآن . وتعتبر اللمسات البرتقالية في المصابيح الأمامية هي أسهل طريقة لإخبارنا أن هذا هو النموذج الأمريكي المختلف عن نظيره الأوروبي.

وسوف تتوفر السيارة بنظام دفع رباعي 4MATIC كخيار في نسخة A 220 ، وبصورة قياسية ، فإن المحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني سوف يتصل مع ناقل الحركة المزدوج 7G-DCT ذو سبع سرعات مع قوة 188 حصانا . ويتم تصنيع سيارة A-Class Sedan الموجهة لأمريكا الشمالية في المكسيك بدلاً من ألمانيا ، وتأتي بشكل أساسي مع نظام المعلومات والترفيه MBUX ، مع مساعد للتحكم الصوتي وزوج من الشاشات مقاس 7.0 بوصات لنظام العدادات ونظام الوسائط المتعددة. وتتوفر أيضا بشاشة بحجم 10.25 بوصة ، كخيار إضافي.

ويمكن للعملاء الاختيار بين ثلاثة مستويات للتجهيز ، تسمى Progressive و AMG Line و Night Package. وتجعل مزايا القيادة بمساعدة السائق من S-Class وتقنيات القيادة شبه الذاتية والكابينة الفاخرة من A-Class Sedan خياراً مقنعاً للمشترين.

وعلى عكس A-Class الأصلية من عام 1997 ، كان الموديل الجديد أطول (4549 ملم) ، وأعرض بواقع (1.796) ملم ، كما أنها أكثر عملية. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 420 لتراً ، كما تضمن قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2.729 ملم مساحة كبيرة للركاب الأمامي والخلفي.

وفي وقت ما خلال عام 2019 ، سوف ترحب A-Class Sedan بنسخة A35 وتأتي هذه النسخة لمنافسة طراز فولكس فاجن جولف R مع 302 حصانا وعزم دوران 400 نيوتن ، فضلا عن نظام 4Matic بنظام الدفع بالعجلات الأربع.