آخر فيديو للفنانة دينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الأخير للممثلة السورية دينا هارون مع ابنها الوحيد كرم قبل وعكتها الصحية التي أودت بحياتها.

وأظهر الفيديو، الممثلة السورية الراحلة وهي برفقة ابنها الصغير ويتبادلان الحديث الطفولي في مشاهد مؤثرة.

ومن الجدير بالذكر، أن دينا هارون فارقت الحياة أمس الاثنين، في مستشفى ” الأسد ” الجامعي في العاصمة دمشق؛ وذلك بعد معاناة مع مرض تضاربت الأقاويل عنه خلال الأيام الماضية.

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