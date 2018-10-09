فنانة عربية داخل مستشفى لعلاج السرطان وتناشد النساء بالكشف المبكر

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية ندى بسيوني صورة لها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الثدي، مناشدة النساء بضرورة الكشف المبكر لمحاربة هذا المرض.

وقالت ” بسيوني ” خلال حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من أجل عائلتك، من أجل أحبابك، من أجل نفسك، اطمني على صحتك، الكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي؛ عشان تفضلي بصحتك وضحكتك تفضل منورة ” .

وكانت مجلة ” لها ” قد أطلقت حملة ” غردي وردي ” بالتعاون مع مبادرة ” القافلة الوردية ” في الإمارات بداية الشهر الحالي؛ وذلك لمحاربة مرض سرطان الثدي وشارك معها مجموعة من الفنانات من بيهن يسرا ونيكول سابا.