فنانة عربية داخل مستشفى لعلاج السرطان وتناشد النساء بالكشف المبكر
نشرت الفنانة المصرية ندى بسيوني صورة لها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الثدي، مناشدة النساء بضرورة الكشف المبكر لمحاربة هذا المرض.
وقالت ” بسيوني ” خلال حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من أجل عائلتك، من أجل أحبابك، من أجل نفسك، اطمني على صحتك، الكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي؛ عشان تفضلي بصحتك وضحكتك تفضل منورة ” .
وكانت مجلة ” لها ” قد أطلقت حملة ” غردي وردي ” بالتعاون مع مبادرة ” القافلة الوردية ” في الإمارات بداية الشهر الحالي؛ وذلك لمحاربة مرض سرطان الثدي وشارك معها مجموعة من الفنانات من بيهن يسرا ونيكول سابا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35449 ] نشر منذ 11 دقيقة
يابعدعمري والله
سلاماااااااات سلامااااااااات😘😘😘