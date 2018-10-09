وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها بمد لسانها.. وزوجها ينفعل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، حقيقة طلاقها من زوجها المنتج محمد فوزي بطريقة أثارت غضب الأخير منها.

وأكدت وفاء عامر خلال تواجدها على السجادة الحمراء في حفل ختم مهرجان الإسكندرية السينمائي برفقة زوجها، أن خبر طلاقها شائعة، قائله وهي تمد لسانها ” متطلقتش اهو “.

وأثار هذا التصرف التلقائي من وفاء عامر غضب زوجها الذي انفعل عليها أمام الكاميرات، معبرًا عن غضبه من تصرفها.

ولكن تمكنت وفاء عامر من السيطرة على أعصابها من غضب زوجها عليها حتى انتهاء التصوير، ثم خرجت مسرعة بعد الانتهاء مباشرة إلى سيارتها وهي تبكي، ليحقها زوجها ويصالحها.