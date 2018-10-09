التأثير المتبادل بين داء السكري وأمراض اللثة

سعيد العجل(صدى):

الهدف من هذا المقال توضيح أثار أمراض النسج الداعمة حول الأسنان على مرض السكري وعلى مستوى ضبط السكر في الدم: حيث انه من الملاحظ وجود نوع من عدم التركيز على هذا التأثير عند بعض القائمين على معالجة مرض السكري وبعض أطباء الأسنان.

يطالب العديد من أطباء الأسنان مريض السكري القيام بضبط حالة السكري كشرط لمعالجة اللثة والأسنان وزراعة الأسنان. علماً أنه قد تكون أمراض النسج الداعمة حول الأسنان وما يعاني منه المريض من خراجات وآفات ذروية وغيرها هي من أسباب تفاقم حالة مرض السكري عند المريض.

أعراض وعلامات مرض السكري الفموية : جفاف الفم ، التهاب اللثة والنسج الداعمة حول الأسنان، تغيرات نوعية في تشكل وإعادة بناء العظم مما يؤدي إلى ذوبان وتشوه شكل عظم الفكين، زيادة حدوث النخر السني، زيادة قابلية حدوث الانتانات والإصابة بفطر المبيضات والصفيحات الحزازية وبالقلاع، اضطراب الغدد اللعابية، اضطرابات حسية عصبية كمتلازمة الفم المحروق، اضطراب حساسية الذوق، تأخر شفاء الجروح

العديد من الدراسات السريرية أوضحت تأثير معالجة التهابات الأنسجة الداعمة حول الأسنان على مستوى ضبط سكر الدم. أن التهاب الأنسجة الداعمة حول الأسنان الشديد يعتبر كاختلاط سادس للسكري بناءاً على نتائج العديد من الدراسات التي وضحت أن نوعي السكري الأول والثاني يسببان التهاب الأنسجة الداعمة حول إلا سنان خاصة عندما تكون حالة مريض السكري غير مستترة.

أثبتت الكثير من الدراسات السريرية التي أوضحت تأثير معالجة التهابات الأنسجة الداعمة حول الأسنان على مستوى ضبط السكر في الدم فان استخدام حبوب ذات فعالية للقضاء على البكتريا غير هوائية واستخدام المضمضات مع عدة جلسات تجريف عميق للجيوب اللثوية أدت إلى تراجع ملحوظ بقيمة HbAlc عند المرض خلال فترة ثلاثة أشهر بعد المعالجة حول الأسنان والأنسجة الداعمة.

حتى الدراسات السريرية التي لم تستخدم فيها المضادات الحيوية ظهر فيها تأثيراً مفيداً للمعالجة حول الأسنان على مستوى ضبط سكر الدم على الرغم من اختلاف وجهات النظر فان هناك ما يدعم اعتبار أن أمراض الأنسجة الداعمة حول الأسنان يمكن أن يؤدي لضعف في ضبط سكر الدم عند الأشخاص المصابين بالسكري وان معالجة تلك الأمراض يمكن أن تؤدي إلى تأثير مفيد في ضبط سكر الدم في كل من مرض السكري النوع الأول والثاني .

أن الدليل كاف لدعم اعتبار أن منع حدوث التهابات الأنسجة الطعمة حول الأسنان ومعالجتها أن وجدت له تأثير ايجابي في ضبط سكر الدم عن الأشخاص المصابين بالسكري يجب أن ينظف مريض السكري حول الحاجة للعناية الروتينية بالأسنان وعمل زيارات دورية كل 6 أشهر أو بتكرار أكثر في حال الضرورة لمنع حدوث ومعالجة أمراض الأنسجة الداعمة حول الأسنان.