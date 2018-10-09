تحذير: اختراق ملايين من حسابات واتسآب بهذه الحيلة

وكالات(صدى):

حذرت شركة ” سوفوس ” للأمن الإلكتروني البريطانية من قدرة القراصنة على اختراق حسابات مستخدمي واتساب معتمدين على ضعف الحماية الخاصة بصندوق البريد الصوتي الخاص بهم .

وأوضحت الشركة أن القراصنة يقومون بتثبيت تطبيق واتساب جديد باستخدام رقم هاتف الضحية في وقت يكون فيه المستخدم نائم أو لا يستخدم هاتفه ليرسل ” واتساب ” رمز التفعيل إلى رقم الهاتف وبما أن أصحاب الرقم لا يستخدمون هاتفهم في ذلك الوقت، فإن رمز التفعيل يصل كرسالة صوتية إلى البريد الصوتي الخاص بالمستخدم وهنا يستغل القراصنة ثغرة أمنية في خدمة البريد الصوتي .

ونصحت الشركة بضرورة ضبط كلمة مرور معقدة لخدمة البريد الصوتي الخاص بهم وتفعيل خيار الحماية الثنائية فوراً .