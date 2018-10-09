بالصور.. الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المواقف الآلية بوسط جدة

جدة(صدى):

دشن أمين محافطة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، اليوم الثلاثاء، الجزء السادس والأخير من المرحلة الأولى لمشروع المواقف الآلية للسيارات بمنطقة وسط جدة.

وأوضحت ” أمانة جدة ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه تم تشغيل 452 موقف آلي اليوم، ضمن أعمال الجزء السادس والتي تضمنت شارع الأمانة بطول يتجاوز 4.7 كم.

كما أضافت أنه تم تشغيل 7558 موقفًا لجميع الأجزاء في المرحلة الأولى بمنطقة وسط جدة الواقعة على 38 شارع بمجموع أطوال 55 كم، بالإضافة إلى تغطية المواقف المشغلة بأكثر من 388 جهاز دفع.