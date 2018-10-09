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” ميلانيا ” تكشف عن جانب جديد خاص بعلاقتها مع ترامب

” ميلانيا ” تكشف عن جانب جديد خاص بعلاقتها مع ترامب
واشنطن(صدى):

كشفت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، عن جانب جديد خاص بعلاقتها مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وقالت ” ميلانيا ” : ” قد يحدث ألا أتفق معه في الأفكار وأنا أعلمه بذلك، أحاول أن أكون صادقة جدًا وشفافة معه، أن أقول له ما أستشعره وأن أقدم له بعض النصائح ” .

واستكملت: ” يستمع إليّ أحيانًا ولا يفعل ذلك في أحيان أخرى، لدي آرائي الخاصة وأحرص على التعبير عنها ” .

ويأتي ذلك على خلفية زيارة ميلانيا ترامب لكينيا ثم إلى مصر، في إطار جولتها الأفريقية التي قامت بها بمفردها؛ من أجل الترويج لحملة صحية وتربوية.


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