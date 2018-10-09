السلطات التركية تعتقل 90 شخصا

أنقرة(صدى):

كشفت وزارة الداخلية التركية إن السلطات اعتقلت 90 شخصًا، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور؛ حيث تم تنفيذ العملية في 8 أقاليم لوقف أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الداخلية التركية أن العملية مستمرة، فيما لم تتضح بعد هوية المعتقلين في عملية اليوم؛ بينما صرّح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يوم الأحد، إن 140 من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.

ومن جانبها، توجه الحكومة التركية اتهامات للحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيمًا إرهابيًا؛ بينما ينفي حزب الشعوب الديمقراطي أن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا على تركيا منذ 1984.