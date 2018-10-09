قبل طرح ألبومه الجديد.. وفاة ” عمة ” محمد حماقي

أماني الغامدي(صدى):

تلقى النجم محمد حماقي خبر مفجع بوفاة عمته، وهو ما جعله يوقف كل نشاطاته الفنية والتحضيرات التي يقوم بها لألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه أواخر العام الجاري.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيدة اليوم الثلاثاء، في مسجد الفتح بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرى، فيما سيتم دفنها في مقابر الأسرة بكلية البنات.

ومن الجدير بالذكر، أن محمد حماقي كشف عن أغنية واحدة من ألبومه الجديد وهي بعنوان ” قالوا عنك “، حيث غناها في إحدى حفلات الزفاف، بينما يفرض سرية كبيرة على باقي الأغنيات، خوفًا من تسريبها.