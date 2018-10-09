بالفيديو ..خالد يوسف: ليس لي ” نفس ” للعمل مع عمرو سعد

أماني الغامدي(صدى):

أثار فشل فيلم ” كارما ” المعروض في دور السينما مؤخراً جدل كبير بين البطل عمرو سعد الذى اتهم المخرج الشهير خالد يوسف بأنه المسؤول الأول عن فشل الفيلم فيما رفض ” يوسف ” الإتهام وقال أنه لن يعمل معه مجدداً وليس له ادوار تناسبه في خياله .

وطالب يوسف الفنان عمرو سعد في مقابلة مع برنامج “ عرب وود ” على روتانا مصرية بعدم التحدث عن أفلامه لأن الفيلم ينسب إلى المخرج .

وأشار أن سبب فشل الفيلم قد يعود لسوء الدعاية أو التوقيت غير المناسب للعرض اوعيب في الفيلم نفسه وليس في الإخراج .

وكان الفنان عمرو سعد أكد في تصريحات تلفزيونية أن خالد يوسف سبب فشل فيلمه الأخير “ كارما ” موضحاً أن “ أفيش ” الفيلم لم يكن جيدًا على الإطلاق وقام بتحذير الإنتاج والمخرج ولكن لم يستمعا له .