تدخل طبي ناجح لإنقاذ يد شاب من البتر

جدة(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من الحفاظ على يد شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى فقدان شديد في الأنسجة مما أدى إلى ظهور الوتر الأكليس و عظمة اليد ، حيث أجري له عملية تغطية للأنسجة ، و ذلك بالجراحة الميكروسكوبية ( المجهرية ) ، حيث تم أخذ شريحة من نفس الساعد للمريض و زراعتها في يد الشاب .

وأستغرقت العملية ست ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح ، إذ تماثلت الحالة للشفاء وتم متابعتها في العيادة ، و أظهرت النتائج أن الشريحة الجلدية و الأنسجة المبطنة لها بحالة ممتازة مع تحسن في حالة المريض النفسية .