تدخل طبي ناجح لإنقاذ يد شاب من البتر
تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من الحفاظ على يد شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى فقدان شديد في الأنسجة مما أدى إلى ظهور الوتر الأكليس و عظمة اليد ، حيث أجري له عملية تغطية للأنسجة ، و ذلك بالجراحة الميكروسكوبية ( المجهرية ) ، حيث تم أخذ شريحة من نفس الساعد للمريض و زراعتها في يد الشاب .
وأستغرقت العملية ست ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح ، إذ تماثلت الحالة للشفاء وتم متابعتها في العيادة ، و أظهرت النتائج أن الشريحة الجلدية و الأنسجة المبطنة لها بحالة ممتازة مع تحسن في حالة المريض النفسية .
اترك تعليقاً