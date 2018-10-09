بالفيديو.. انطلاقة جديدة لتوفيق عكاشة ببرنامج ” توك شو “

القاهرة(صدى):

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي المصري توفيق عكاشة على ” الفيسبوك ” عن برومو برنامجه الجديد الذي أطلق عليه اسم ” مصر اليوم ” .

وعن البرومة التحضيري للبرنامج، قال ” عكاشة ” من خلاله: ” أقسم بالله الكلام اللي هتسمعوه مني في البرنامج دا ما هتسمعوه تاني أبدًا ” ، مشيرًا إلى أن لديه العديد من المفاجآت التي سيعلن عنها خلال حلقات برنامجه.

وكان المنتج المصري تامر مرسي، مالك شركة ” إعلام المصريين ” ، كان قد تعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة منذ فترة على أن يقدم برنامج ” توك شو ” على فضائية الحياة، والمقرر أن يبدأ بثه يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.