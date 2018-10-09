مشروع ” القدية ” يفتح باب التقديم على عدة وظائف

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مشروع ” القدية ” باب التقديم على عدة وظائف للمواطنين من أصحاب المهارات في مجال التحول الرقمي منصات التكامل والتكنولوجيا.

وأوضح المشروع أن التقديم متاحة للمواطنين المتوافر لديهم الكفاءة المطلوبة في المجالات السابقة، ويتم من خلال التقدم بطلباتهم غبر موقع ” إنستوا ” على الرابط التالي هنا

يُذكر أن مشروع القدية الترفيهي بجنوب غرب الرياض، يعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث يغطي مساحة تصل إلى 334 كم، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال عام 2022.