مشروع ” القدية ” يفتح باب التقديم على عدة وظائف
فتح مشروع ” القدية ” باب التقديم على عدة وظائف للمواطنين من أصحاب المهارات في مجال التحول الرقمي منصات التكامل والتكنولوجيا.
وأوضح المشروع أن التقديم متاحة للمواطنين المتوافر لديهم الكفاءة المطلوبة في المجالات السابقة، ويتم من خلال التقدم بطلباتهم غبر موقع ” إنستوا ” على الرابط التالي هنا
يُذكر أن مشروع القدية الترفيهي بجنوب غرب الرياض، يعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث يغطي مساحة تصل إلى 334 كم، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال عام 2022.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4501 ] نشر منذ 47 دقيقة
حلو الهمه يا شباب
وابتعدوا كل البعد اهبوا ههههههههه
عن بعض المتشددين المتلبسين بلباس عباءة الدين
الاسلامي الحنيف
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد