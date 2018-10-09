علاج ” جوميز ” من إصابته بالحجامة

نواف السالم(صدى):

تعرض الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن قبيل انطلاق مباراة السوبر السعودي المصري أمام الزمالك، حيث أجرى جلسة علاجية في أحد المراكز الطبية الخاصة بتركيا وباستخدام أدوات الحجامة.

وفي سياق متصل، يستكمل الثلاثي عبدالملك الخيبري ومختار فلاتة ونواف العابد برامجهم العلاجية بمقر النادي، حيث ستستأنف التدريبات مساء بعد غدٍ الأربعاء عقب راحة 3 أيام، تحضيرًا لمواجهة الشباب مساء السبت بعد المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وعلى جانب آخر، تسبب التصريح الذي أدلى به رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل للفضائيات وتحدث من خلاله عن خسارة الفريق أمام الزمالك، وتبرير إبعاد حارس المرمى علي الحبسي عن التشكيلة الأساسية بالرغبة في تجهيز البديل عبدالله المعيوف للمشاركات المقبلة وعن استحقاق الزمالك للبطولة، في غضب الجماهير.