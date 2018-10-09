وفاة ” ساداتي ” عن عمر يناهز 79 عاما.. ومحبيه يرثونه بعبارات الحزن

عادل الحربي (صدى):

تُوفي الدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي مساء أمس عن عمر يناهز 79 عامًا، ونَعى عددٌ من الأكاديميين والإعلاميين والطلبة ” ساداتي ” بعبارات الحزن والرِثاء على رحيله.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مساعد المحيا، أستاذ الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجامعة الإمام محمد بن سعود: ” ساداتي؛ ‏رحم الله أستاذنا وزميلنا الأستاذ الدكتور سيد محمد، رحمة الأبرار الأطهار، كان نموذجًا فريدًا للإخلاص والتفاني والبذل في العملية التعليمية ” .

كما نعاه الدكتور ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في السياسات الإعلامية: ” نعم الرجل الناصح الصادق، حامل القرآن ومقرئه، أتذكّر بحسرة الدعوة التي وجّهها لي في أثناء دراستي للماجستير لمنحي إجازة في تلاوة القرآن برواية حفص ” .

والدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، والحاصل على الدكتوراه في ” الإعلام الإسلامي ” عام ١٤٠١هـ، ومن المُقرّر أداء الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض.