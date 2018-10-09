وفاة ” ساداتي ” عن عمر يناهز 79 عاما.. ومحبيه يرثونه بعبارات الحزن
تُوفي الدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي مساء أمس عن عمر يناهز 79 عامًا، ونَعى عددٌ من الأكاديميين والإعلاميين والطلبة ” ساداتي ” بعبارات الحزن والرِثاء على رحيله.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مساعد المحيا، أستاذ الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجامعة الإمام محمد بن سعود: ” ساداتي؛ رحم الله أستاذنا وزميلنا الأستاذ الدكتور سيد محمد، رحمة الأبرار الأطهار، كان نموذجًا فريدًا للإخلاص والتفاني والبذل في العملية التعليمية ” .
كما نعاه الدكتور ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في السياسات الإعلامية: ” نعم الرجل الناصح الصادق، حامل القرآن ومقرئه، أتذكّر بحسرة الدعوة التي وجّهها لي في أثناء دراستي للماجستير لمنحي إجازة في تلاوة القرآن برواية حفص ” .
والدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، والحاصل على الدكتوراه في ” الإعلام الإسلامي ” عام ١٤٠١هـ، ومن المُقرّر أداء الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض.
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه يشبه عبد العزيز آل شيخ
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد