” جيسوس ” يتحدى الشائعات ويستأنف تدريبات الهلال غدا

ماجد محمد(صدى):

نفت مصادر مقربة من نادي الهلال الشائعات المترددة حول استقالة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق على خلفية رحيل رئيس النادي السابق سامي الجابر، حيث كان بينهما تناغم كبير.

وأكدت المصادر أن جيسوس يعمل على قدم وساق لتنفيذ اهداف الإدارة والنهوض بالفريق إلا أن هناك من يحاول أن يصيد في الماء العكر بعد خسارة الهلال كاس السوبر السعودي أمام الزمالك المصري .

وأضاف أن الهلال يعرف قيمته جيداً وما حدث كان مجرد سوء طالع لافتاً أنه سيعود للتدريبات غدًا الأربعاء بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة السوبر السعودي المصري مع الزمالك.