نجاح استئصال 21 ورم ليفي من مريضة بالأحساء

الأحساء(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء من إنهاء معاناة مرضية كانت تشكو من نوبات ألم حادة أسفل البطن والإرهاق الشديد، إضافة إلى نزيف مستمر، إذ تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وجود 21 ورم ليفي متعددة بالرحم، وتقرر إجراء عملية لاستئصالها مع كيسين دمويين على المبيضين تكللت بالنجاح .

من جانب آخر أطلقت وزارة الصحة حملة تعريفية لخدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال،تستهدف الآباء والأمهات في جميع مناطق المملكة، وتأتي تواصلاً لجهود “الصحة” في الحفاظ على صحة الأطفال، وحمايتهم، وحماية فئات المجتمع من الأمراض، وقامت “الصحة” بإنشاء خدمة لتذكير الآباء والأمهات بمواعيد تطعيمات أطفالهم الأساسية ضد الأمراض المستهدفة، بحيث يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول أو عن طريق البريد الإلكتروني قبل أسبوع من موعد التطعيم.

وتأتي هذه الحملة ضمن توجهات الصحة لاستثمار التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية،ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق زيارة الرابط هنا .