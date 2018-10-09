مقتدى الصدر يرحب بكاظم الساهر ويطلب منه أغنية

أماني الغامدي(صدى):

قال الممثل والمخرج العراقي سنان العزاوي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رحب بالفنان كاظم الساهر، كما طلب منه أداء قصيدة ” سلام عليك، على رافديك، عراق القيم “.

وأوضح ” العزاوي ” إن ” الصدر ” اقترح تصوير أداء الأنشودة في موقع منارة الحدباء المهدم في الموصل ” لأنها ستنهض بسواعد العراقيين وإصرارهم على البقاء على قيد العراق “، مشيرًا إلى أنه تم تكليفه شخصيا بمتابعة الموضوع، وأنه ما زال بصدد الاتصالات.

وأشار إلى أنه عندما التقى الصدر قبل نحو شهر ونصف أشاد بالساهر، ووصف القصيدة التي غناها بالنشيد الوطني، ووجه من خلاله دعوة لأداء هذه ” الأنشودة الوطنية ” في الموصل لأنها آخر أرض حررت من تنظيم الدولة الإسلامية ؛ فيما أطلق وسم ” تغيير النشيد الوطني مطلب وطني “، لتغيير النشيد الوطني العراقي.

ومن الجدير بالذكر، أن أغنية القيصر التي عرفت بـ ” سلام عليك، على رافديك، عراق القيم ” كان تم تسجيلها وغناؤها عام 2008 أيام الاقتتال الطائفي في العراق، وكان العديد من العراقيين طالبوا بأن يتم اعتمادها نشيدًا وطنيًا للعراق بدلًا من النشيد الحالي الذي تم اعتماده مؤقتًا من قبل البرلمان عام 2005.